Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı

Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan daha sonra tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma Gizli tanığın SEGBİS'le dinlenmesi ile başladı.

"BERABER İŞ YAPTIKLARINA BİZZAT ŞAHİTİM"

SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık, "Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi Derkan Başer ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat'ı ve Derkan Başer'i Kıbrıs'ta gördüm. Beraber iş yaptıklarına bizzat şahidim. Jasminbet sitesi Derkan Başer'e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına Derkan Başer geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında Derkan Başer beni Ukrayna'da misafir etti. Ukrayna'ya Derkan Başer'in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat'ı incelemesi için söylemiştim. Derkan Başer bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, Derkan Başer'le dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim. Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat'ı biliyorum. Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018'den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna'da Derkan Başer ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat'la 2017 Nisan ayında Kıbrıs'ta Veysel Şahin'in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum" dedi.

"GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Engin Polat gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi" dedi. Sezgin Polat da gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum" cevabını verdi. Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

DURUŞMA 12 KASIM'A ERTELENDİ

Verilen aranın ardından duruşma görülmeye devam etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

zaten suçsuzdular bunların tek salakligi sosyal medya üzerinden hayat tarzlarını çok şatafatlı göstermeleri özellikle yobaz kısım rahatsız olmustu. neyse adalet bir şekilde yerini yavaş yavaş buluyor tabiki hiç belli olmaz burası Türkiye bir gizli tanik daha turebilir. bu gizli tanik çok kötü bırsey insani suçsuz yere süründürebilir

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Daha birde elkonulan mallarından doğan zararları geri ödücez vergilerimizle

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Haber YorumlarıOkan ilk:

ülkede paran varsa her yol mübah adalet sadece yazıda kaldı

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

şaşırdık mı hayıırrrrr denetleme zaten olmucakta göz boyamak o da para sen nelere kadirsin yaaaaa

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Haber Yorumlarıwjq2tnwmm8:

ah ülkem vah ülkem

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