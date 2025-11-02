Haberler

Engin Çağlar İçin Başsağlığı Mesajı: Trafik Güvenliği Vurgusu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı diledi ve trafik güvenliği konusundaki kayıpların azaltılması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Çağlar'ın, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yine bir trafik kazası ve yine derin bir üzüntü yaşandığını belirten Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 385 bin 117 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Can kaybının çok büyük olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız. Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Trafikte bir anlık dikkatsizlik bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor."

Yerlikaya'nın paylaşımında, Çağlar'ın oynadığı filmlerden kesitler ve oyuncunun hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Haberler.com
