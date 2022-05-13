Kılıçdaroğlu, CHP Myk'yı Olağanüstü Toplantıya Çağırdı
ANKA - Sinan Tartanoğlu - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.
İSTANBUL (ANKA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK'yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP MYK, yarın saat 08.30'da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanacak.
ANKA / Sinan Tartanoğlu - Güncel