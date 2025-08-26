Engelsiz Üniversite Protokolü İmzalandı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla "Engelsiz Üniversite İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BEÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımının desteklenmesi, bakım ve refah hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla iş birliği yaptı.

Bu kapsamda hazırlanan iş birliği protokolü, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan tarafından imzalandı.

Elmastaş, protokolün üniversitenin sosyal sorumluluk anlayışını yansıttığını ve engelli bireylerin yükseköğretime katılımının önemli olduğunu ifade etti.

İş birliğinin önemine değinen Akdoğan ise protokolün, engelli bireylerin toplumsal görünürlüğünü ve üretkenliğini artıracağını ifade etti.

Programa, BEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mesut Arslan katıldı.