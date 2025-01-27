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Engellilere Umut Olmak İçin 10 Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Engellilere Umut Olmak İçin 10 Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı
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Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği, hayırseverlerin katkılarıyla 'Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım' projesinin üçüncü ayağını gerçekleştirdi. 10 akülü tekerlekli sandalye, özel gereksinimli bireylere teslim edildi.

Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneği, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile İl Engelli Koordinatörlüğünce, "Gelin Destek Olalım, Engelliye Umut Olalım" projesinin üçüncü ayağı hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hayırseverler tarafından alınan 10 akülü tekerlekli sandalye, Engelliler ve Dayanışma Derneği bahçesinde özel gereksinimli bireylere teslim edildi.

Dernek Başkanı Aslı Çam, aküllü tekerlekli sandalyelerin 6'sını hayırsever Ramazan Albayrak'ın aldığını belirtti.

Albayrak da yardım yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, vesile olanlara teşekkür etti.

Teslim töreninin ardından hayırseverlere plaket takdim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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