Engelliler, polis dalgıçlarla Haliç'e dalarak su altında atık topladı - Haberler

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Engelliler, polis dalgıçlarla Haliç'e dalarak su altında atık topladı

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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Engelliler, polis dalgıçlarla Haliç'e dalarak su altında atık topladı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlarla, Haliç'te dalış yaptı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında engelliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlarla, Haliç'te dalış yaptı.

Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinlikte, Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü bünyesinde eğitim alan görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engelli 6 kursiyer, polislerle bir araya geldi.

Polislerle Haliç'te botla tur atan kursiyerler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki dalgıçlarla Haliç'e tüplü dalış gerçekleştirdi. Engelliler, "Engelsiz Çevre Dalışı" etkinliğinde, 5 metre derinliğe kadar indi.

Dalışta, pet ve cam şişe, bira kutuları, kasa ve çeşitli malzemelerden oluşan atıklar deniz altından çıkarıldı. Çevrenin korunmasına ve çevre temizliğine dikkat çekilen etkinlikte, katılımcılara sertifika verildi.

Programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, engellilere duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, engellilere yönelik hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Amaçlarının, dalışla deniz altındaki kirliliği göstermek olduğunu dile getiren Özdemir, "İstanbul'umuz uzun kıyısı olan bir şehir. Neredeyse Karadeniz'den Marmara'ya her tarafından sahili var. Bu açıdan da İstanbul'da kirli bir deniz istemiyoruz. Bunun da mesajını vermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Balat Haliç su Güncel Haberler

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