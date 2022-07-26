Engelliler Kefken Yaz Kampı'nda tatil yaptı

Bağcılar Belediyesi, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri için Kefken Yaz Kampı'nda tatil organize etti. Doğada yürüyüş yapan, denize giren, müzik eşliğinde dans eden engelliler, üç gün boyunca unutulmaz zamanlar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi, sosyal etkinlikler kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim gören kursiyerler için bir tatil organize etti. Her engel grubundan öğrencilerin yer aldığı kafile, Kocaeli'de bulunan Bağcılar Belediyesi Kefken Yaz Kampı'na götürüldü.

MODERN TESİSLERDE AĞIRLANDILAR

Aileleriyle kamp alanına giden özel çocuklar, maviyle yeşilin kesiştiği noktada hem spor yaptı hem de doğa yürüyüşüne çıktı. Sıcaklığın arttığı dakikalarda ise davetliler, kendilerini denizin serin sularına bırakarak ferahladı. Engelliler, ilginç jeolojik yapısıyla dikkat çeken Pembe Kayalar'ı da gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Keyifli ve yararlı zaman geçerin engelliler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel