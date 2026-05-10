Kırklareli'nde Engelliler Haftası ve Anneler Günü etkinliği yapıldı

Kırklareli'nde Türkiye Sakatlar Derneği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliği, engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirerek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Etkinlikte konuşan yetkililer, engelli bireylerin önemine ve annelerin fedakarlıklarına vurgu yaptı.

Kırklareli'nde Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı etkinliği yapıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi ile Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, müdürlük bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, engelli bireyler ve aileler bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Karaman, konuşmasında, Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı etkinliğinde buluştuklarını söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Karaman, Engelliler Haftası'nda da bu kapsamda önemli bir farkındalık oluşturulduğunu belirtti.

Engelli bireylerin annelerinin de çok özverili birer ebeveynler olduğunu dile getiren Karaman, Anneler Günü'nün de kutlu olmasını diledi.

Dernek Başkanı Ömer Dağ ise etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, "Amacımız engelli bireyler ve aileleriyle birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kaynaşma duygusunu pekiştirmek. Bugün bizim için hem Engelliler Haftası'nın başlangıcı, hem de Anneler Günü olması münasebetiyle daha anlamlı bir gün. Tüm annelerin gününü tebrik ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
