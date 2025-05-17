Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Uygulaması

Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle 11 engelli genç, bir günlüğüne askerlik yaparak askerlik gururunu yaşadı. Törene katılan gençler, üniformalarını giyip yemin ederek mutluluk gözyaşları içinde bu anlamlı dönemi kutladılar.

Van'ın Erciş ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle 11 engelli genç 'Temsili Askerlik Uygulaması' ile Erciş Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Engelliler Haftası nedeniyle Erciş ilçesinde 11 engelli gence, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında üniformaları giydirildi. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve aileler katıldı. Kısa süre eğitim verilen ve askeri üniforma giydirilen gençler, yemin ederek bir günlüğüne askerlik yaptı. Törende, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Küçükyazıcı'nın Down sendromlu kardeşi Berat Küçükyazıcı da bir günlük askerlik için valiziyle evinden alınıp komutanlığa getirildi. Küçükyazıcı, ağabeyi ile birlikte yemin ederek askerlik sevincini yaşadı. Törende engelli bireyler bir gün de olsa askerliği yapmanın gururunu yaşarken, bazı aileler ise mutluluk gözyaşı döktü.

'HER BİRİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ'

Törende konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Engelliler Haftası olduğunu belirterek, "Bugün Engelliler Haftası. Hepimiz biliyoruz ki her birimiz engelli adayıyız. Biz her daim engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Bir farkındalık oluşturmak için her zaman bu tarz programları destekliyoruz. Ben İlçe Jandarma komutanlığımız başta olmak üzere personelleri ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Erciş Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş ise "Bugün burada askerliğini temsilen ifa eden evlatlarımız bu üniformanın ne kadar kutsal ve onurlu bir sorumluluk olduğunu göstermişlerdir. Bu anlam dolu askerlik onların hayatların da unutulmaz bir anı, bizler için tarif edilmez gurur vesilesi olmuştur" diye konuştu. Konuşmaların ardından bir günlük askerlik görevini yapan gençlere terhis belgeleri ve hediyeler verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu

Putin, Zelenski ile aynı masaya oturmak için şart koştu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var

Fabrikada buhar kazanı bomba gibi patladı! Yaralılar var
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Kurşun yağdırıp kaçtı, mini etek giyince tetikçinin kadın olduğu anlaşıldı

Kurşun yağdırıp kaçtı! Mini etekli tetikçi film gibi takiple yakalandı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.