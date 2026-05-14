Salıpazarı'nda özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Yavaşbey İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin resim sergisi, Engelliler Haftası kapsamında açıldı. Belediye Başkanı Refaettin Karaca, serginin önemini vurgulayarak, özel eğitim öğrencilerinin çalışmalarının büyük değer taşıdığını ifade etti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında Yavaşbey İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Yavaşbey İlkokulu'nda düzenlenen sergide, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin hazırladığı resim çalışmaları yer aldı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen serginin anlamlı olduğunu belirterek, özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı çalışmaların büyük değer taşıdığını söyledi.

Karaca, çalışmada emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
