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Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Öğrencilerinden Etkinlik

Engelliler Haftası'nda Özel Eğitim Öğrencilerinden Etkinlik
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitim öğrencileri folklor gösterileri, şiir dinletileri ve resim sergisi düzenledi. Programa ilçe protokolü ve veliler katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında özel eğitim öğrencileri tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından folklor gösterileri ve şiir dinletileri sunuldu.

Etkinlik kapsamında resim sergisi de açıldı.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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