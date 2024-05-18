Engelliler Haftası etkinliği Terme ilçesinde düzenlendi

Engelliler Haftası dolayısıyla Terme ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İlçedeki özel eğitim uygulama okulunda düzenlenen programda özel eğitim alanında çalışan öğretmen ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programda konuşan rehber öğretmeni Melek Kaya, engellilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Engellilik yalnızca engelli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve bütün bireylerin ortak dayanışmasını gerektiren bir konudur. Unutmayalım ki en büyük engel, sevgisizliktir. Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. Sevginin, inancın ve sabrın olduğu her yerde başarı vardır. Sevelim, inanalım ve sabredelim." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Terme Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muammer Yiğit, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Münir Yüksel, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.