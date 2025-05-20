Engelliler Bakanlığı Kurulmalıdır

(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bir grup yurttaşla TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Mart ayında kanun teklifi verdiklerini belirterek, "Engelliler Bakanlığı'nın kurulması, Türkiye'de engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak tarihi bir adım olacaktır" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlarla TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Engelli bireylerin toplumda çoğu zaman görünmeyen ve duyulmayan bir konumda bırakıldığını belirten Özdağ, hükümete "Bu çağrı, vicdanın çağrısıdır. Bu çağrı, gecikmiş bir devlet görevinin hatırlatılmasıdır" diye seslendi.

TBMM'de geçen hafta verdikleri araştırma önergesinin iktidar milletvekillerinin karşı oylarına rağmen kabul edildiğini hatırlatan Özdağ, önergenin içeriğinde Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasının da yer aldığını kaydetti. Mevcut yapıda engelli bireylere yönelik hizmetlerin dağınık ve verimsiz olduğunu söyleyen Özdağ, bu hizmetlerin tek çatı altında toplanarak etkinlik ve verimliliğin artırılması gerektiğini belirtti.

"Engelliler Bakanlığı'nın kurulması, Türkiye'de engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak tarihi bir adım olacaktır" diyen Özdağ, Mart ayında verdikleri kanun teklifinin de acilen gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

Toplumun engelli bireylerin sorunlarının farkında olduğunu ancak somut adımların atılmadığına dikkat çeken Özdağ, "Artık kuvveden fiile geçmek gerekiyor" çağrısında bulundu. Engelliler için ayrılan bütçenin yüzde 2'nin altında kaldığını söyleyen Özdağ, bu oranın insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Engellilere yönelik hizmetlerin birçok farklı bakanlık arasında dağınık halde sürdüğünü belirten Özdağ, bu çoklu muhataplığın hizmet kalitesini düşürdüğünü söyledi.

Selçuk Özdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları arasında bölünmüş hizmetlerin, tek çatı altında toplanarak daha etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Tüm kamuoyuna çağrıda bulunan Özdağ, "Bu mesele yalnızca engellilerin değil, hepimizin meselesidir. Engelliler Bakanlığı talebi bir siyasi proje değil, bir insanlık vazifesidir" ifadelerini kullandı.