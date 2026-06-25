Yanında refakatçisi olmayan tekerlekli sandalyeli engelliyi otobüse almayan şoför: Ben senin hizmetçin miyim

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli Salih Kara'ya, yanında refakatçisi olmadığı gerekçesiyle engelli rampasını açmayan şoför, tartışmada, "Ben senin hizmetçin miyim" dedi. Ortopedik engelli Kara, tartışmayı cep telefonuyla görüntüleyip sanal medyada paylaştı.

Olay, önceki gün, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Durakta özel halk otobüsüne tekerlekli sandalyesiyle binmek isteyen ortopedik engelli Salih Kara, şoförden engelli rampasını açmasını istedi. Talebi kabul etmeyen şoför, yanında refakatçi yoksa yardımcı olamayacağını söyledi. Şoförle tartışan Kara, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Şoförün, "Niye afra tavra yapıyorsun? Ben senin hizmetçin miyim ya niye telefonla çekiyorsun? Refakatçi gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" sözleri kameraya yansıdı. Engelli yolcu tartışmadan sonra bölgeden ayrılıp, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Çok sayıda sanal medya kullanıcısının, şoföre tepki gösterdiği belirtildi.

BAŞKANDAN ÖZÜR

Görüntülerin yayılmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet, biz bu halkın hizmetçisiyiz. Vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür dilerim. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Öntürk, ayrıca paylaşımında, halka yönelik saygısız davranışların cezasız kalmayacağını belirterek, olayla ilgili idari ve yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM, KAZANIRSAM BAĞIŞLAYACAĞIM'

3 çocuk babası Salih Kara (37), yüzde 87 ağır engelli olduğunu söyledi. Olay günü hastaneden döndüğünü belirten Kara, "İlçede bugüne kadar hiçbir şoförle sorun yaşamamıştım ancak dün bu olayı yaşadım. Kaptandan rampayı açmasını rica ettiğimde refakatçi istedi, açamayacağını söyledi. Yanımda kimse olmadığını söylediğimde yine alamayacağını söyledi. Benimle tehditkar üslupla konuştu. Video çekmeseydim belki beni darbedecekti. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir ilçe Reyhanlı. Burada kanunlar farklı mı işliyor? Konunun takipçisi olup, avukata vekalet verdikten sonra tazminat davası açacağım. Olur ki davayı kazanırsam, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlayacağım. Benim en çok zoruma giden, beni en derinden yaralayan şey ise çektiğim videoyu eşim küçük kızımın yanında açıp izledi. Kızım çok üzüldü ve bu beni çok yaraladı" dedi.

HAT SAHİBİNE CEZA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli rampasını açmadığı, vatandaşa kaba davrandığı ve güzergahta belirtilen kuralları ihlal ettiği tespit edilen toplu ulaşım hattı sahibine toplamda 3 ayrı maddeden para cezası yazıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı