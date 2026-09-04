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Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 5’inci dönem başvuruları başladı" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 5'inci dönem başvuruları başladı" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 5'inci dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projelerimiz ile çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacağız. Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limitini 905 bin lira olarak uygulayacağız. Ayrıca bu dönem itibarıyla eski hükümlü hibe desteği başvuru süreçlerini dijitale taşıdık. Vatandaşlarımızın işlem süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla başvurular artık e-Devlet ortamında çevrim içi olarak yapılacak. Son başvuru; 16 Eylül 2026" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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