Engelli Vatandaşlar 'Engelsiz Cami Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Engelli vatandaşlar camide buluştu

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz:

"Allah'a giden yolda bir engel yoktur"

KAYSERİ - Kayseri'de engelli vatandaşlar 'Engelsiz Cami Buluşması' etkinliği çerçevesinde camide buluşarak dua etti.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla "O'na gelene engel yoktur" sloganıyla Engelsiz Cami Buluşması düzenlendi. Kalem Kırdı Camii'nde düzenlenen etkinliğe katılan engelli vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyerek, dua etti. Programda, Kur'an kursuna giden ve bedensel engelli 27 yaşındaki İlayda Keskin'e de kursa rahat gidebilmesi için akülü sandalye hediye edildi.

Program hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Engelliler acınacak kişiler değil. Bize düşen görev onların hayatlarını kolaylaştırmak. Onlarda kendilerine acımalarını istemiyorlar. Bizden istedikleri, hayatlarının kolaylaştırılması. Bizlerde çeşitli materyaller ile onların hayatlarını kolaylaştıracak araçları ve eğitim öğretim yapacakları malzemeleri zamanında kendilerine temin etmek suretiyle onların hayatlarına katma değer üretiyoruz. Allah'a giden yolda bir engel yoktur. Allah hepimizin kalbine bakıyor. 1 adım sonramızın belli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Her birimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız" dedi.