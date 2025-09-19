Engelli Öğrenciler Ritim ve Müzikle Buluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen programda, engelli öğrenciler ritim ve müzikle buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Fethiye Belediyesi Niyazi Mete Otizm Parkı'nda ritmoterapi eğitmeni Yıldız Çokcoşkun eşliğinde "Müziğin Disiplinler Arası Yolculuğu" programı yapıldı.

Etkinliğe, Likya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca ile Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi eğitmeni ve sanatçısı Adem Kazan da katıldı.

Programda, ritim ve müzikle buluşan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Karaca, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, otistik çocukların sosyal hayata katılımı, gelişimleri ve mutlulukları için müziğin çok güçlü bir araç olduğunu söyledi.

Belediyenin bu tür etkinliklere öncülük etmesi gurur verici olduğunu ifade eden Karaca, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer." dedi.

Otizm Parkı şefi Süleyman Yavuz ise otistik bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.