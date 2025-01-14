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Engelli Kız Çocuğuna Polislerden Doğum Günü Sürprizi

Engelli Kız Çocuğuna Polislerden Doğum Günü Sürprizi
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Kırıkkale'de polis olma hayali kuran 10 yaşındaki engelli öğrenci Esin Elaldı, polis ekiplerinin hazırladığı doğum günü kutlamasıyla büyük bir sürpriz yaşadı. Polisler, Esin'e üniforma hediye ederek moral kaynağı oldular.

Kırıkkale'de polis olup üniforma giymeyi hayal eden 10 yaşındaki fiziksel engelli öğrenciye, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, polis olma hayali kuran engelli Esin Elaldı için doğum günü kutlaması hazırladı.

Esin'i tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret eden polisler, ona üniforma hediye etti. Ekiplerin getirdiği pastadaki mumları üfleyen Esin, üniformayı giyip polis aracıyla ilk görevine çıktı.

Esin Elaldı, gazetecilere, polisleri çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Merkezde tedavi gören Selahattin Toker de polis olmayı çok isteyen Esin'in hayalini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Bu konuda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden yardım istediklerini anlatan Toker, "Onlar da ellerinden geleni yaptı. Kızımın güzel bir gün geçirmesine vesile oldular. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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