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Engelli Kardeşlere Hasta Karyolası ve Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde engelli iki kardeşe hasta karyolası ile tekerlekli sandalye hediye edildi. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Leyla Sev ve Hatice Sev'e yüzde 99 ve yüzde 95 engel oranına sahip oldukları için özel olarak temin edilen hasta karyolası ve tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde engelli iki kardeşe hasta karyolası ile tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen hasta karyolası ile tekerlekli sandalyeler yüzde 99 engeli bulunan Leyla Sev ile yüzde 95 engeli bulunan Hatice Sev'e teslim edildi.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, engellilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Kentteki tüm engellilere ulaşmayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin yardımıyla temin ettiğimiz tekerlekli sandalyeleri ve elektrikli hasta yataklarını ailemize teslim ettik. Leyla ve Hatice kardeşlerimizle bir süre sohbet ettik, taleplerini dinledik. Özel gereksinimli kardeşlerimizi topluma kazandırmak istiyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."

Sev ailesi de dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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