Kaybolan engellinin, 8,5 saat sonra cansız bedeni bulundu

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan engelli Halil Özer'in (35) 8,5 saat sonra Gönen Barajı çevresinde cansız bedeni bulundu.

Yenice ilçesindeki evinden saat 01.00 sıralarında ayrılan engelli Halil Özer'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri tarafından bölgede arama-kurtarma çalışmalarına başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda saat 09.30 sıralarında Gönen Barajı çevresinde Halil Özer'in cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından Özer'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.