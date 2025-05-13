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Engelli Gençler İçin Temsili Askerlik Eğlencesi Düzenlendi

Engelli Gençler İçin Temsili Askerlik Eğlencesi Düzenlendi
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Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü tarafından engelli gençler için düzenlenen temsili askerlik etkinliği, coşkuyla kutlandı. Gençler, Türk bayrağı ile salona giriş yaptıktan sonra şehir turu atarak asker kınası yakma geleneğini yaşadı.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ve Amasya İl Müftülüğü tarafından engelli gençler için temsili askerlik eğlencesi düzenlendi.

Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi'ndeki programa katılan 8 engelli genç, Türk bayrağıyla salona girdi.

Daha sonra engelli gençler için, klasik arabalardan oluşan konvoyla şehir turu atıldı.

Yapılan eğlencenin ardından, aileleri tarafından engelli gençlere asker kınası yakıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şube Başkanı Emine Hicin, engelli bireylerin 1 günlük de olsa üniforma giyerek askerlik yeminini etmesinin değerli olduğunu söyledi.

Gençlerin çok heyecanlı olduğunu ifade eden Hicin, "Her yıl ülke genelinde temsili askerlik törenimiz oluyor engelli vatandaşlarımıza. Biz de öncesinde kıymetli evlatlarımıza her 'Türk asker doğar' ifadesiyle kınalarını yakmak üzere bir araya geldik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Engelli gençlerden Semih Kılıç ise "Bugün şehir turu attık, engelli arkadaşlarla temsili askerlik kınası yaktık. Çok güzel oldu, başkanlara bütün ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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