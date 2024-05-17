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Engelli Gençler Bir Gün Askerlik Yaptı

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 24 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti. Tören, gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona erdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 24 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Dalaman Hava Meydan Komutanlığında, askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

Bir günlüğüne askerlik yapan 24 engelli genç, tezkere almanın heyecanını aileleri ve yakınlarıyla yaşadı. Tören, gençlerin yemin etmesi ve terhis belgelerini almasıyla sona erdi.

Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Deniz Hava Üs Komutanı V. Emre Ahmet İnal, kurum müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Dalaman Muğla Yaşam Güncel Haberler

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