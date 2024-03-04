Engelli Çocuklara Destek İçin Resim Sergisi Açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli çocuklara destek için resim sergisi açıldı.

Tarsus Engelliler Platformu işbirliğinde Tarsus Müzesi'nde açılan sergide, ressam Özlem Küçük'ün 57 yağlı boya eseri yer aldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve davetliler, resimleri inceledi.

Elde edilecek gelirin engelli çocuklar için kullanılacağı sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.