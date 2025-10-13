Haberler

Engelli Bireylerin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran 13 engelli bireyi ziyaret ederek onlara unutulmaz bir deneyim sundu. Motosikletli polis timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette engelli bireyler, telsiz muhaberesi yaparak polis olmanın heyecanını yaşadı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali olan engelli bireyleri ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin halkla ilişkilerini geliştirmek, toplumda güven duygusunu pekiştirmek ve çocuklara polis sevgisi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'nde sosyal kurslara katılan ve yaşları 20 ila 55 arasında değişen 13 engelli bireyin polis olma hayali kurduklarını, özellikle Yunus polislerini çok sevdiklerini öğrendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli polis timleriyle birlikte engelli bireylere ziyarette bulundu.

Ziyarette, Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi ile özel bireylerin güzel vakit geçirmelerini sağlandı.

Programda, engelli bireylerin polis olma hayallerinin kısa süre de olsa gerçekleştirilmesi amacıyla telsiz muhaberesi yapmaları, ekip araçlarına binerek siren çalmaları ve bazı teçhizatları incelemeleriyle birlikte hayalleri ve mutluluklarına ortak olundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
