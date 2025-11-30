Engelli Bireyler ve Aileleri Kula'da Buluştu

KOMİSYON ÜYELERİ, ENGELLİ BİREYLER İLE AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinden 24, Selendi'den 3 kişi, Manisa merkezden de 24 engelli birey ve 50 aile üyesi üç günlük program kapsamında Kula Gençlik Kampı'nda buluştu. Katılımcılar kamp boyunca çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. TBMM Engelli Bireyler Araştırma Komisyonu, Kula'da kamp yapan engelli birey ve ailelerini ziyaret etti. Komisyon Başkanı ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyesi milletvekillerinin katıldığı programda kamp alanındaki faaliyetler incelendi, engelli bireylerin talepleri dinlendi.

Programda konuşan Kasapoğlu, Kula Gençlik Kampında önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün burada hep birlikte hasbihal edeceğiz. Biliyorsunuz ki parlamentomuzda engelli bireylerin sorunlarının araştırılmasına yönelik 3 Temmuz'dan beri faaliyet gösteren bir komisyon kuruldu. Bu komisyon çerçevesinde var olan sorunları tespit etme, çözüm önerileri geliştirme ve güzel uygulamaları çoğaltmak adına çalışmalarımız var. Bu çerçevede il ziyaretleri, bölge toplantıları yapıyoruz. Bu hafta Ege'deyiz; bugün Manisa'da, ilerleyen günlerde İzmir'de hep beraber sorunları değerlendireceğiz. Bu hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle kampımızdayız. Tabii bu kamplar özel bir çalışmanın ürünü. Hep birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma çerçevesinde Türkiye'de 4 bine yakın, 50'den fazla kampımızda engelli bireylerimizi yıllardır misafir ediyoruz. Bu anlamdaki çabayı inşallah hep birlikte büyüttük, daha da büyüteceğiz. Bu konuda bir komisyon konusu değil, bir bilinç, bir farkındalık, bir hassasiyet konusu olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Komisyonumuzun temel amacı da bu hassasiyeti, bu farkındalığı, bu bilinci güçlü kılmak ve bu noktada gerekli adımları hep birlikte atmak; erişilebilirliği en yüksek standartlarda ortaya koymak ve var olan tıkanıklıkları çözmek" dedi.

'114 BİN ÖZEL HİZMETE İHTİYAÇ DUYAN İNSANIMIZ VAR'

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise kentte özel hizmet gereksinimi olan bireylerin genel nüfusa oranının yaklaşık yüzde 8 olduğunu ifade etti. Özkan, "Manisa'mızda gerçekten öyle veya böyle dezavantajlı konumda diyebileceğimiz, özel hizmet gereksinimi olan yaklaşık nüfusun yüzde 8'ine tekabül ediyoruz. Yani bizim 1 milyon 500 bine yakın nüfusumuz varsa, aşağı yukarı 114 bin tane özel hizmete ihtiyaç duyan dezavantajlı insanımız var. Elbette hukuk devletinde, sosyal devlette yaşam kalitesini artırırken hizmetlerin etkin, yaygın, eşit ve adil sunumu yüce parlamentomuzun belirlemiş olduğu perspektiftir. Bu bizlere verilen bir ödevdir. Uygulayıcılar olarak da Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz; bu yüzde 8'lik kesime gidecek hizmetin daha da iyileştirilmesinin yolu, yöntemi, mecrası nedir, hem normatif düzenlemelerin dışında alanda da bu konuda mesai arkadaşlarımızla beraber hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör ise, "Türkiye'de ilk defa özel bireylerimizin, özel gereksinimli ve otizmli bireylerimizin bu tür güzel organizasyonlara katılması bizi çok memnun etti. Ailelerimiz ve özel bireylerimizle birlikte belirli dönemlerde yaklaşık dört-beş gün kalmalı, devletimizin kamplarında çok güzel, keyifli, kaliteli günler geçirdik. 3 gündür diğer ilçelerdeki ailelerimiz ve çocuklarımızla birlikte çok keyifli ve kaliteli, kaynaşma niteliğinde çok güzel bir vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

Daha sonra komisyon üyeleri Kula Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.