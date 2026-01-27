Haberler

Özel Eğitim Desteği Tutarları Güncellendi: Bireysel Eğitim 7 Bin 748 TL Oldu

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine verilecek devlet desteğini güncelledi. Bireysel eğitim için aylık destek 7.748 TL, grup eğitimi için ise 2.168 TL olarak belirlendi.

(ANKARA) -Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin devlet desteği yeniden belirlendi. Yeni düzenleme ile engelli bireylerin bireysel eğitimi 7.748 TL oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 Yılı Özel Eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden aldığı destek eğitiminin bütçeden karşılanacak tutarları güncellendi. Engelli bireylerin bireysel eğitim için aylık destek tutarı KDV hariç 7.748 TL, grup eğitimi için ise 2.168 TL olarak belirlendi. Düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

Kaynak: ANKA / Güncel
