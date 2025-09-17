Haberler

Engelli Birey Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde, fiziksel engelli Cemil Aykaç, dengesini kaybederek ikinci kattaki balkonundan düştü ve yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunduğu dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna düşen engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cengizhan Mahallesi İstiklal Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda bulunan fiziksel engelli Cemil Aykaç (45), dengesini kaybederek birinci katın balkonuna düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aykaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aykaç'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
