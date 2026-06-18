CİMER, engelli vatandaşın askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Merkezi (CİMER), doğuştan yüzde 60 ortopedik engelli Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın, Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenle hayalini kurduğu üniformayı giymesini sağladı.

Doğuştan yüzde 60 ortopedik engeli olan Mahmut Şerafettin Demirbaş, bir bayram ziyaretinde akrabalarının askerlik anılarını anlattığı sırada, yaşları 6 ve 11 olan iki kızının 'Baba sen askerliğini nerede yaptın' sorusuyla karşılaştı. Soruya net bir cevap veremeyen ve çocuklarını geçiştirmek zorunda kalan babanın yaşadığı üzüntü, eşi Pınar Demirbaş'ı harekete geçirdi. Eşinin gizlice, 'Keşke beni bir haftalığına olsa bile askere alsalar' diyerek iç geçirmesine gönlü razı olmayan Pınar Demirbaş, CİMER'e başvurdu. Başvurusunda engelliler için yapılan temsili askerlik uygulamasını eşi için talep eden Demirbaş, "Eşimin bu eksik yanının giderilmesini talep ediyorum. Çevremizdekiler askerlik anılarını anlatıp, fotoğraflarını gösterince daha fazla üzülmesini istemiyorum. Çocuklarımıza bir anı kalsın" diye yazdı.

JANDARMA İLETİŞİME GEÇTİ

Başvuru sonrası kurumlar harekete geçti. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edilen başvurunun hassasiyetle değerlendirilmesi sonrası İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Pınar Demirbaş ile iletişime geçerek, Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın temsili askerlik uygulamasına katılımının sağlandığı bildirildi. Pınar Demirbaş, jandarmanın da desteğiyle tüm hazırlık sürecini gizlilik içinde yürüttü.

KOMANDO TUGAYINDA TÖREN

Beklenen gün geldiğinde, Mahmut Şerafettin Demirbaş için İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda özel bir kabul ve askeri tören düzenlendi. Kendisine tahsis edilen askeri üniformayı gururla giyen Demirbaş, karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı. Törende Pınar Demirbaş ile babalarını ilk kez askeri kıyafetler içinde gören 2 kızının yaşadığı mutluluk, kışlada duygusal anlar yaşattı.

'DEVLETİMİZİN ŞEFKATİNİ DERİNDEN HİSSETTİK'

Pınar Demirbaş, "Aslında başvuruyu yaparken biraz ümitsizdim. Ancak bu kadar kısa sürede geri dönüş yapılması ve hemen harekete geçilmesi bizi çok duygulandırdı. Bu sürecin arkasında çözüm odaklı, vatandaşını dinleyen büyük bir devletin olduğunu gördük. Devletimizin şefkatini derinden hissettik ve asla yalnız olmadığımızı anladık. Eşimin bir ömür taşıdığı o ukde bitti, artık çocuklarımıza gururla göstereceğimiz bir askerlik fotoğrafımız var" dedi.

GÜNÜN ANISINA LAR ÇEKİLDİ

Günün anısına çekilen aile fotoğrafları ve takdim edilen beratla birlikte Demirbaş ailesi kışladan sadece bir hayalin gerçekleşmesiyle değil, devletin sıcak yüzünün bıraktığı derin bir minnet duygusuyla ayrıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, temsili askerlik uygulamasına ait video ve fotoğrafların yer aldığı CD'yi de ikamet adresine posta ile ulaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı