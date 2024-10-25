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Engelli Anneler Hikayelerini Paylaştı

Engelli Anneler Hikayelerini Paylaştı
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Tokat'ta düzenlenen 'hikayeyi sen tamamla' etkinliğinde engelli anneleri bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, etkinliğin annelerin duygusal rahatlama yaşamasına ve birbirlerine destek olmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Tokat'ta yaşayan engelli anneleri, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Kurumları Derneğince düzenlenen "hikayeyi sen tamamla" etkinliğinde buluştu.

Tokat Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Annelerin Gücüyle Yeni Bir Başlangıç Atölyesince yürütülen "hikayeni sen tamamla" etkinliği Tokat Belediyesi İbni Kemal Mahalle Konağı'nda düzenlendi.

Kentte yaşayan engelli anneleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Selim Çakar, annelerin duygusal bir rahatlama yaşamalarını, birbirlerini tanımaları ve birbirlerine destek olmalarını amaçladıklarını söyledi.

Her hikayenin bir başlangıçla başladığını ancak annelerin dokunuşunun o hikayeye güç verdiğini belirten Çakar, "Hayatın içinde nice zorluklar, nice mücadeleler vardır ama her yeni günle birlikte annelerin yarattığı umut da yeniden filizlenir." ifadelerini kullandı.

Annelerin hikayelerini birbiriyle paylaştığı etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

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