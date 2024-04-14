Irak'ta Enfal katliamının 36. yılı anma etkinliği düzenlendi

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'in talimatıyla başlatılan Enfal katliamının 36. yılı dolayısıyla Süleymaniye'de anma etkinliği gerçekleştirildi.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki "Enfal Şehitler Anıtı"nda yapılan törene yetkililer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Enfal araştırmacısı Fatih Sengavi, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamın üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen hala hayatını kaybedenlerin aileleri ve mağdurlara tazminat ödenmediğini, toplu mezarların bulunması gibi durumların yanı sıra bu katliamın uluslararası alanda bir soykırım olarak tanınmadığını söyledi.

Sengavi, "Bu katliamda içler acısı durumlar yaşandı. Askeri kışlada tutulan ve orada doğum yapan kadınların bebekleri atılıyordu." diyerek, annelerin tarifsiz acılarla karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.

80 yaşındaki Kafiye Ali de katliamda ailesi ve akrabalarından toplamda 150 kişinin öldürüldüğünü belirterek, "Bize karşı yapılan büyük bir zulümdü." dedi.

Enfal katliamı

Irak'ta Baas rejimi tarafından 1980 ile 1988 arasında gerçekleştirilen ve "Enfal Operasyonları" olarak da bilinen katliamda yaklaşık 182 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu operasyonlarda Süleymaniye, Erbil, Kerkük ve Duhok vilayetlerinde bulunan 4 bin 500 köy yakılıp yıkılırken, can güvenliği nedeniyle çok sayıda Iraklı Kürt, başta Türkiye olmak üzere İran gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kalmıştı.

Irak'ta her yıl 14 Nisan'da Enfal katliamında hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.