Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Enez Kaymakamı Sütçüler'de talepleri dinledi, Edirne'de yurt toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enez Kaymakamı Sütçüler'de talepleri dinledi, Edirne'de yurt toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Sütçüler köyünde muhtar ve köy sakinleriyle görüşerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Edirne'de ise yurt hizmetleri değerlendirme toplantısında 2026-2027 döneminde yurtlarda yürütülecek eğitimler ile sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat, Sütçüler köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Fırat, muhtar Hasan Aktaş ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette köyün ihtiyaçları ile vatandaşların talep ve beklentileri ele alınarak hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

Yurt hizmetleri değerlendirme toplantısı

Edirne'de Yurt Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Selim Ak başkanlığında, merkez ve ilçelerdeki yurtlarda görev yapan eğitim sorumlularının katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yurtlarda yürütülmesi planlanan eğitimler ile sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonuna yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar

Rap konserinde kavga: Koltuk tartışmasında bir kadın darbedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

Nev son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken bir isim vardı
Şarkıcı Nev Karacaahmet'te toprağa verildi

Nev'in ardından acı detay: Annesi ölünce kendine hiç bakmadı
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi

Balık tutmaya gitti, bir daha geri dönemedi
Yan binaya geçmek istedi! 26 yaşındaki kadının feci sonu

Yan binaya geçmek istedi! 26 yaşındaki kadının feci sonu
Almanya'nın aradığı isim Türkiye'de yakalandı

Dünya peşindeydi! Türk polisi diz çöktürdü
Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü