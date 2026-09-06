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Enez'de Flamingolar Renkli Görüntüler Oluşturuyor

Enez'de Flamingolar Renkli Görüntüler Oluşturuyor
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Edirne'nin Enez ilçesindeki sulak alanlarda konaklayan flamingolar, doğaseverlerin ve bölgeden geçenlerin ilgisini çekiyor. Tatlısu Lagün Gölleri'nde yoğun görülen flamingolar, pembe-beyaz tüyleri ve toplu uçuşlarıyla renkli manzaralar sunuyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde sulak alanlarda konaklayan flamingolar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Göç dönemlerinde Enez ve Gala Gölü çevresindeki sulak alanlarda beslenen flamingolar, bugünlerde Enez sahil yolu üzerindeki Tatlısu Lagün Gölleri'nde yoğun olarak görülüyor.

Bölgedeki lagünler ve çevredeki çeltik üretim alanları, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda su kuşuna beslenme ve dinlenme imkanı sunuyor.

Sığ sularda gruplar halinde dolaşarak yiyecek arayan flamingolar, pembe ve beyaz tonlarındaki tüyleriyle sulak alanlarda renkli görüntüler oluşturuyor.

Zaman zaman toplu halde havalanan kuşlar, gökyüzünde oluşturdukları görüntülerle de dikkati çekiyor.

Flamingoları gören vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kuşların oluşturduğu manzarayı cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor.

Doğal yaşam alanları ve kuş çeşitliliğiyle öne çıkan Enez'deki sulak alanlar, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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