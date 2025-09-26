Haberler

Enez'de Yunus Sürüsü Tekneyle Yarıştı

Enez'de Yunus Sürüsü Tekneyle Yarıştı
Edirne'nin Enez ilçesi sahilinde tekneyle yarışan yunus sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yunuslar, tekneyle ilginç anlar yaşattı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde tekneyle yarışan yunus sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Enez sahili açıklarında tekneyle gezintiye çıkanlar, yunus sürüsüyle karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar ön kısımda tekneyle yarışıp, çeşitli hareketler yaparken, bu anlar ilgiyle izlendi. Yunusları izleyenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
