Haberler

Enez'de Tekneyle Yarışan Yunus Sürüsü Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde tekneyle gezintiye çıkanlar, yunus sürüsüyle karşılaştı ve bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde tekneyle yarışan yunus sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Enez sahili açıklarında tekneyle gezintiye çıkanlar, yunus sürüsüyle karşılaştı. Aniden ortaya çıkan yunuslar ön kısımda tekneyle yarışıp, çeşitli hareketler yaparken, bu anlar ilgiyle izlendi. Yunusları izleyenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe'de Volkan sürprizi
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.