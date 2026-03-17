Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle hijyen koşulları ve gıda güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Ayrıca, yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ramazan ayında artan tüketim hareketliliği nedeniyle gıda denetimlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Denetimlerde hijyen koşulları, üretim standartları, son tüketim tarihleri, etiket bilgileri ve gıda güvenliği kriterlerinin titizlikle incelendiği aktarıldı.

Toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde gerçekleştirilen kontrollerin kesintisiz sürdüğü kaydedildi.

-Enez'de yetiştiricilere bilgilendirme eğitimi verildi

Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çataltepe Mahallesi'nde yetiştiricilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele amacıyla üreticilerle bir araya gelindiği belirtildi.

Eğitimde, veteriner biyolojik ürünleri ve aşıların salgın hastalıkların önlenmesindeki önemi, hastalıkların yayılmasını önlemek için alınması gereken biyogüvenlik tedbirleri, hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve verim kayıplarının önlenmesi konularında bilgi verildi.

Ayrıca döl veriminin artırılması ve buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik bilgilendirme yapıldığı, programda yetiştiricilerin sorunlarının da ele alınarak görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

-Uzunköprü'de Kadir Gecesi'nde vatandaşlara ikramda bulunuldu

Uzunköprü Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Muradiye Camii'nde ibadet için bir araya gelen vatandaşlara Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde ikramda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket ve huzurunun tüm vatandaşların üzerine olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
5 ülkeden İsrail'e 'Lübnan'a kara harekatına son ver' çağrısı

5 ülke Netanyahu'ya resti çekti: Kara harekatına hemen son verin
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar

İnsanlığın bittiği anlar kamerada
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
400 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Hastaneye bomba yağdırmışlar

400 kişinin öldüğü katliam gibi saldırıyla ilgili kan donduran detay
Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin

Süper Bilgisayardan Liverpool-Galatasaray maçı için bomba tahmin
Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır

Dünyanın en iyi liginde inanılmaz olay! Türkiye'de olsa maç yarıda kalır