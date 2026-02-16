Haberler

Enez'de deniz taştı; belediye ekipleri çalışma başlattı

Enez'de deniz taştı; belediye ekipleri çalışma başlattı
Güncelleme:
Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz taştı, yollar su altında kaldı. Belediye ekipleri, taşkın alanlarında tahliye çalışmaları başlattı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı. Yollar su altında kalırken; belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı.

Enez ilçesinde dün fırtına etkili olurken, bir yandan da deniz taştı. Deniz taşması nedeniyle sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Su ile dolan bazı cadde ve sokaklar yaya trafiğe kapatılırken, sahil şeridindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Etkisini yitiren fırtına sonrası Enez Belediyesi ekipleri, bu sabah tahliye çalışması başlattı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de taşkın yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu. Günenç, "Şiddetli lodos sebebiyle oluşan deniz taşkınıyla mücadelede ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
