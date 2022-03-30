Enes'in tahliyesinde 'reddi hakkim' talebine ret

BURSA (DHA) - BURSA'da, kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Enes Kör'ün (21) yargılanmasına başlandı. Müşteki avukatı, Kör'ün suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi nedeniyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise talebi reddetti.

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan Aysu, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün, boş zamanlarında çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek, cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirirken, Enes Kör de işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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