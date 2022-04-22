"Enerji Yoksunluğuna Çözüm Kamulaştırma" - Haberler

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"Enerji Yoksunluğuna Çözüm Kamulaştırma"

DailyMotion.com - Güncel
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, enerji zamlarının tümünün geri alınması çağrısında bulunarak, bu alanın kamulaştırılması gerektiği aksi takdirde "enerji yoksunluğu, yoksulluğu ve kesintilerinin" yaşanmaya devam edeceği görüşünü dile getirdi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, enerji zamlarının tümünün geri alınması çağrısında bulunarak, bu alanın kamulaştırılması gerektiği aksi takdirde "enerji yoksunluğu, yoksulluğu ve kesintilerinin" yaşanmaya devam edeceği görüşünü dile getirdi

DailyMotion.com / Güncel

Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji, Güncel, Haberler

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