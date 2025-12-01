Haberler

Enerji Santralinde Şaka Faciası: İşçi Tutuklandı

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesindeki bir enerji santralinde, bir işçinin arkadaşına 'şaka amaçlı' kompresörle hava basması sonucu yaralanmasına sebep oldu. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

BOLU'nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde, mesai arkadaşı Ö.K.'ye, makatından kompresörle hava basarak yaralanmasına sebep olan işçi tutuklandı.

Olay, 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 1 işçi, mesai arkadaşı Ö.K.'ye iddiaya göre 'şaka amacıyla' makatından kompresörle hava bastı. Yaralanan Ö.K., olay yerine çağrılan ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalın bağırsağında yırtık tespit edilen Ö.K. burada ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Ö.K.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 işçi tutuklandı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/ GÖYNÜK(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
