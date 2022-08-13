Endonezyalı kadınlar geleneksel kıyafet olan Kebaya'nın UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmesini istiyor
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Sarinah Köşk'ünde düzenlenen Kebaya Moda Defilesi'ne geleneksel kıyafet olan Kebaya giyen yüzlerce kadın katıldı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Sarinah Köşk'ünde düzenlenen Kebaya Moda Defilesi'ne geleneksel kıyafet olan Kebaya giyen yüzlerce kadın katıldı. Defileye katılan kadınlar Kebaya'nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesini talep etti.
AA / Firdaus Wajidi - Güncel