ABD'ye yasa dışı yollarla götürülen kültürel eserler Endonezya'ya iade edildi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkenin Papua bölgesinden ABD'ye yasa dışı yollarla götürülen etnik kültürel eserleri teslim aldı.

Endonezya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Prabowo, başkent Cakarta'da ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ile görüştü.

Görüşmede Prabowo, ülkesinin Papua bölgesinden ABD'ye yasa dışı yollarla götürülen etnik kültürel eserleri teslim aldı.

Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu teslimatı "çalınan kültürel mirasın geri kazanılması ve eserlerin menşe ülkesine iade edilmesi" olarak niteledi.

Eserlerin Endonezya Ulusal Müzesi'nde sergileneceğini kaydeden Zon, "Çok değerli eserler. Geri getirme süreci kültürel egemenliğimizi yeniden kazanma çabamızın bir parçası." dedi.

Etnik Dani ve Asmat kabilelerine ait

Papua bölgesindeki etnik Dani ve Asmat kabilelerine ait kültürel mirasın bir parçası kabul edilen eserler "köken araştırması" sonrası Cakarta hükümeti ve FBI işbirliğiyle ülkeye getirildi.

ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada söz konusu iade "antik eser ağları aracılığıyla kaçakçılığı yapılan Güneydoğu Asya kültürel varlıklarını kurtarma ve geri iade çabası" olarak nitelendirildi.