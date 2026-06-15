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Endonezya ve Malezya, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı

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Endonezya ve Malezya, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Her iki ülke de diyaloğun ve barışçıl çözümün önemine vurgu yaparak, bölgesel istikrar için tüm tarafları itidale çağırdı.

Endonezya ve Malezya, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, diyaloğun kolaylaştırılmasına ve anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözülmesine katkıda bulunan tüm tarafların ve arabulucuların çabalarının takdir edildiği belirtildi.

Tüm taraflara, itidal göstermeye devam etmeleri, taahhütlerine sadık kalmaları ve diyaloğa yapıcı şekilde katılmaları çağrısı yapılan açıklamada, Endonezya'nın mutabakatın yürürlüğe girmesini sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Açıklamada, Endonezya'nın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmeye yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.

Malezya

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD-İran mutabakatının duyurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bunun Batı Asya'da gerilimin azaltılması ile kapsamlı ve kalıcı çözüme yönelik önemli bir adım olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Malezya'nın, taraflar arasındaki diplomatik çabaları ve diyaloğu destekleme rollerinden dolayı Türkiye, Pakistan, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve diğer bölgesel ülkelere memnuniyetini bildirdiği aktarılan açıklamada, kalıcı barışın ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygı yoluyla sağlanabileceği konusundaki kararlılığın sürdürüldüğü kaydedildi.???

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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