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Endonezya, tarihindeki ilk uçak gemisine kavuştu

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Endonezya, İtalya tarafından hediye edilen 41 yaşındaki "ITS Giuseppe Garibaldi" isimli uçak gemisini törenle karşıladı.

Endonezya, İtalya tarafından hediye edilen 41 yaşındaki "ITS Giuseppe Garibaldi" isimli uçak gemisini törenle karşıladı.

Gemi, Cakarta'nın kuzeyindeki Tanjung Priok Limanı'na demirledi.

Törende konuşan Endonezya Donanması Komutanı Muhammed Ali, "Gemiyi öncelikle savaş dışı askeri operasyonlarda kullanmayı planlıyoruz; ancak gerekirse savaş görevlerinde de yer alabilir." dedi.

Ali, 41 yaşındaki geminin donanmada 15 ila 20 yıl daha hizmet verebileceğini ve boyutlarına bağlı olarak 14 helikopter veya daha fazlasını barındırabileceğini belirtti.

Ali, uçak gemisinin gelecek hafta "KRI Sriwijaya" adıyla Endonezya Donanması'na katılarak hizmete gireceğini kaydetti.

Endonezya, böylece Tayland'ın ardından Güneydoğu Asya'da uçak gemisine sahip ikinci ülke olacak.

Endonezya Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Rico Ricardo Sirait, şubatta yaptığı açıklamada, ülkenin ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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