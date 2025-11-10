Haberler

Endonezya, Suharto'yu Ulusal Kahraman İlan Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya, 30 yıl süren diktatörlüğü dönemi insan hakları ihlalleriyle hatırlanan eski Cumhurbaşkanı Suharto'yu ulusal kahraman olarak ilan etti. Bu karar, insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Endonezya, 30 yılı aşkın "diktatörlüğü" döneminde insan hakları ihlalleriyle suçlanan ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı Suharto'yu "ulusal kahraman" ilan etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cakarta'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "Ulusal Kahraman Günü" kutlamaları kapsamında 10 kişiyi kahraman ilan etti.

Subianto'nun ulusal kahraman ilan ettiği 10 kişi arasında, 30 yılı aşkın "diktatörlüğü" sürecinde yaşanan "ağır insan hakları ihlalleriyle" bilinen eski Cumhurbaşkanı Suharto'nun da bulunması insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Subianto, 1983'ten 1998'e kadar Suharto'nun kızı Siti Hediati Hariyadi ile evliydi. Subianto, törenin ardından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, Suharto'nun, ülkenin bağımsızlığının kazanılmasında önemli rol oynadığını savunarak kahraman ilan edilen isimlerin, kamuya açık teklifler aracılığıyla belirlendiğini söyledi.

Endonezya'da Suharto döneminde 1965'teki olaylarda hapse atılan, sonrasında serbest bırakılan "1965 Cinayet Kurbanları Vakfı" adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Bedjo Untung, hükümetin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

"Laboratorium Indonesia 2045" adlı kuruluştan kıdemli politika analisti Jaleswari Pramodhawardani, Suharto'ya kahraman unvanının verilmesinin ülkenin toplu hafızasına ve 1998'deki "reform hareketinin yükümlülüklerine" meydan okuduğunu belirtti.

Suharto, 2010'dan bu yana birçok kez ulusal kahramanlığa aday gösterilmiş ancak eski Endonezyalı liderler ülkede tepkilere yol açabileceği endişesiyle bu unvanı vermeyi reddetmişti.

Suharto dönemindeki olaylar

Endonezya, 1965'te General Suharto öncülüğündeki ordunun darbe ile ülkeyi ele geçirmesinin ardından, şiddetli baskılara, tutuklamalara ve cinayetlere tanık olmuştu.

Ülkede 1998'de kitlesel gösteriler Suharto'nun 30 yılı aşkın diktatörlüğünü devirmiş ancak bu süreçte pek çok öğrenci kaçırılmış ve öldürülmüştü.

Teyit edilmemiş verilere göre, 1960'lardaki şiddet olaylarında en az 500 bin kişi öldürüldü.

Eski Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, ülkesinde geçmişte yaşanan "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle 2023'te özür dilemişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar

PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü
Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Hayal de değil, rüya da

Bakan Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.