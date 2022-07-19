Endonezya Sel Sularıyla Boğuşuyor SEMARANG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang sahilindeki Tanjungmas köyünde meydana gelen yüksek gelgitlerin ardından ilkokul öğrencileri sel sularında yürüyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua) SEMARANG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Semarang sahilindeki Tanjungmas köyünde meydana gelen yüksek gelgitlerin ardından ilkokul öğrencileri sel sularında yürüyor, 18 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rahman Indra/Xinhua) Xinhua / Güncel Semarang Güncel Haberler

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