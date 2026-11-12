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Endonezya polisi, Subianto'nun dinlendiği iddiasına vatana ihanet soruşturması açtı

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Endonezya polisi, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bazı üst düzey yetkililerin yasa dışı dinlendiği iddialarına ilişkin vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu şüpheyle daha önce 3 üst düzey polis yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Endonezya polisi, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bazı üst düzey yetkililerin yasa dışı dinlendiği iddialarına ilişkin "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Emniyet Genel Müdürü Suyudi Ario Seto, başkent Cakarta'da parlamentodaki bir komisyonda konuya dair bilgilendirme yaptı.

Suyudi, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Subianto ile diğer üst düzey yetkililerin yasa dışı dinlendiği iddialarının ardından emniyetin yasa dışı dinleme, bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ve elektronik belgelerin imhası suçlamalarını soruşturmanın yanı sıra vatana ihanet suçuna iştirak etme, bu suçu müştereken işleme ve vatana ihanet amacıyla gizli ittifak kurma iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Söz konusu iddiaların derinlemesine araştırılması gerektiğini vurgulayan Suyudi, "Bu iddiayı araştırmak üzere başlatılan inceleme; yasa dışı dinlemenin arkasındaki talimatların ve saiklerin izini sürmeye, bu faaliyetten haberdar olduğundan şüphelenilen personelin sorgulanmasına ve söz konusu kişilerin görev ve faaliyetlerinin daha ayrıntılı incelenmesine odaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Subianto'nun yasa dışı dinlendiği iddiası

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu yasa dışı dinledikleri şüphesiyle 3 üst düzey polis yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Asep Safrudin, düzenlediği basın toplantısında, 3 üst düzey polis yetkilisinin yasa dışı dinleme, elektronik sistemlere izinsiz erişme ve elektronik verileri silme suçlamalarıyla soruşturulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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