Haberler

Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Abepura bölgesinin 200 kilometre batısında yerel saatle 14.48'de kaydedildi ve 70,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirimi yapılmadı.

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Alman devi gözden çıkardı, Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Saran devrede! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Altında bir rekor daha! Gramı 6 bin TL'ye koşuyor

Altın durdurulamıyor! Psikolojik sınıra dayandı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.