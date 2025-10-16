Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6,5 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Abepura bölgesinin 200 kilometre batısında yerel saatle 14.48'de kaydedildi ve 70,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirimi yapılmadı.
Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 70,1 kilometre derinlikte meydana geldi.
Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel