Endonezya'nın Maluku Eyaletinde 6,7 Büyüklüğünde Deprem

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Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tual kentinin güneybatısında olan depremin derinliği 65,7 kilometre olarak kaydedildi. Şu an için can veya mal kaybı bildirilmiyor ve tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Maluku'nun Tual kentinin yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olan deprem, yaklaşık 65,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

USGS'ye göre 6,7 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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