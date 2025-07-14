Endonezya'nın Maluku Eyaletinde 6,7 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Maluku eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, merkez üssü Maluku'nun Tual kentinin yaklaşık 180 kilometre güneybatısında olan deprem, yaklaşık 65,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

USGS'ye göre 6,7 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.