Haberler

BM İnsan Hakları Konseyi'nin dönem başkanlığına Endonezya Büyükelçisi Suryodipuro seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 2026 yılı dönem başkanlığına Endonezya'nın Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Sidharto Reza Suryodipuro'yu seçti. Suryodipuro, Konseyin kuruluşundan bu yana insan haklarının korunması için evrensel saygının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 2026 yılı dönem başkanlığına Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sidharto Reza Suryodipuro seçildi.

İHK, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Asya-Pasifik Devletleri Grubu tarafından aday gösterilen Suryodipuro'nun, 31 Aralık 2026'da sona erecek İHK dönem başkanlığı görevine seçildiği belirtilen açıklamada, Suryodipuro'nun, İHK'nin 20. döneminde başkanlık yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suryodipuro, konseyin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Suryodipuro, "Konseyin kuruluşundan bu yana farklı görüşlere rağmen üye devletler, Konseyin tüm insan haklarının korunmasına yönelik evrensel saygıyı teşvik etme sözünü kabul ederek, aralarındaki bölünmeleri bir kenara bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

İHK'nin yeni dönem başkanı Suryodipuro, Konsey'de tüm insan haklarının adil ve eşit bir şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı