Haberler

Endonezya: Abd, İsrail ve İran Çatışmaları Durdurmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını durdurması, İran'ın ise komşu ülkelerine yönelik saldırılarına son vermesi için çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerginliklerden endişe duyduklarını ve diyalog ile diplomasinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

CAKARTA, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya, ABD ve İsrail'e İran'a yönelik saldırılarını, İran'a ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün gibi komşu ülkelere yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede yürüttükleri diplomatik girişimlere dikkat çekerek Ortadoğu'da artan gerginlikler ve bunların daha geniş bölgesel etkileri konusunda "ciddi endişe" duyduklarını belirtti.

Endonezya, tüm tarafların uluslararası hukuka, özellikle devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma yasağına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Krizin çözümü için diyalog ve diplomasiyi teşvik eden Endonezya hükümeti, itidal ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Yetkililer, durumu ve bölgedeki Endonezya vatandaşları üzerindeki etkisini yakından izlediklerini ve gerekirse vatandaşların tahliyesi ve ülkeye dönüşüne yönelik acil durum planları hazırladıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Aksaray'da 16 yaşındaki genç, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın

Bölge ateş çemberi altındayken onun yaptığına bakın