Endonezya: Abd, İsrail ve İran Çatışmaları Durdurmalı

CAKARTA, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya, ABD ve İsrail'e İran'a yönelik saldırılarını, İran'a ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün gibi komşu ülkelere yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede yürüttükleri diplomatik girişimlere dikkat çekerek Ortadoğu'da artan gerginlikler ve bunların daha geniş bölgesel etkileri konusunda "ciddi endişe" duyduklarını belirtti.

Endonezya, tüm tarafların uluslararası hukuka, özellikle devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanma yasağına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Krizin çözümü için diyalog ve diplomasiyi teşvik eden Endonezya hükümeti, itidal ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Yetkililer, durumu ve bölgedeki Endonezya vatandaşları üzerindeki etkisini yakından izlediklerini ve gerekirse vatandaşların tahliyesi ve ülkeye dönüşüne yönelik acil durum planları hazırladıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua